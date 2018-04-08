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В доме виновника ЧП в Мюнстере нашли автомат Калашникова
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В доме виновника ЧП в Мюнстере нашли автомат Калашникова 

Говорит Москва 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В машине мужчины обнаружены петарды.
В немецком Мюнстере фургон въехал в посетителей кафе. По последним данным, погибли три человека, больше 30 получили травмы. По сообщению полиции, водитель фургона покончил с собой.
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