В доме виновника ЧП в Мюнстере нашли автомат Калашникова

В машине мужчины обнаружены петарды.

В немецком Мюнстере фургон въехал в посетителей кафе. По последним данным, погибли три человека, больше 30 получили травмы. По сообщению полиции, водитель фургона покончил с собой.