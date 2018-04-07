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В Генконсульстве РФ выясняют наличие россиян на месте трагедии в Мюнстере
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В Генконсульстве РФ выясняют наличие россиян на месте трагедии в Мюнстере 

РИАМО 17 часов назад
Фото: РИАМО
Генконсульство России в Бонне выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате инцидента в Мюнстере, передает в субботу Газета.ru.
«К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало. Дополнительные сведения сообщим, как только будут установлены личности всех пострадавших», — сказал пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин.
Ранее на сайте издания сообщалось, что фургон въехал в толпу людей в немецком Мюнстере. В результате, по предварительным данным, погибли три человек, более 30 пострадали.
Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.
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