В Волгоградской области погиб 77-летний водитель мотороллера

77-летний мужчина погиб в ДТП в Кумылженском районе Волгоградской области.

«По предварительной информации, в 18 часов 20 минут на 6 км автодороги «ст. Букановская — х. Заготзерно» 77-летний пенсионер, управляя мотороллером «Муравей 2М», при движении со стороны п. Заготзерно, съехал с асфальтированной проезжей части на грунтовую дорогу и совершил опрокидывание», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии водитель получил тяжёлые травмы, от которых погиб на месте ДТП.