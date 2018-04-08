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В Волгоградской области погиб 77-летний водитель мотороллера
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В Волгоградской области погиб 77-летний водитель мотороллера 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
77-летний мужчина погиб в ДТП в Кумылженском районе Волгоградской области.
«По предварительной информации, в 18 часов 20 минут на 6 км автодороги «ст. Букановская — х. Заготзерно» 77-летний пенсионер, управляя мотороллером «Муравей 2М», при движении со стороны п. Заготзерно, съехал с асфальтированной проезжей части на грунтовую дорогу и совершил опрокидывание», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате аварии водитель получил тяжёлые травмы, от которых погиб на месте ДТП.
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