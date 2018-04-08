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В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и электрички
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В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и электрички 

RT на русском 57 минут назад
В Армянске на железнодорожном переезде произошла авария с участием микроавтобуса и электрички, передаёт пресс-служба управления МЧС по Крыму.
«Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11:45. Электропоезд, следующий по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter на железнодорожном переезде. Микроавтобус следовал по маршруту Севастополь-Армянск», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, все они — пассажиры автобуса.
При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что погибли пять человек, ещё пятеро пострадали. Всего в микроавтобусе находились 13 человек.
RT на русском: последние новости
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