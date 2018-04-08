В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и электрички

В Армянске на железнодорожном переезде произошла авария с участием микроавтобуса и электрички, передаёт пресс-служба управления МЧС по Крыму.

«Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11:45. Электропоезд, следующий по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter на железнодорожном переезде. Микроавтобус следовал по маршруту Севастополь-Армянск», — приводит сообщение РИА Новости

Отмечается, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, все они — пассажиры автобуса.