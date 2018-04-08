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Пьяный автомобилист в Башкирии протаранил Volkswagen
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Пьяный автомобилист в Башкирии протаранил Volkswagen 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
Накануне вечером, 7 апреля, на трассе под Баймаком столкнулся ВАЗ-21099 и Volkswagen. Удар был настолько сильный, что обе машины лишились колес.
Как рассказали очевидцы, происшествие случилось около 22:15 на дороге между Баймаком и Серменево. Спровоцировал аварию водитель отечественного авто, который оказался пьяным.
— Он вылетел на встречку и на полной скорости врезался в иномарку. Volkswagen улетел в кювет, а ВАЗ остался на дороге, но разбит вдребезги, — сообщил очевидцы.
Ufa1 уточняет информацию по пострадавших в дорожном происшествии.
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