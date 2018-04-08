Пьяный автомобилист в Башкирии протаранил Volkswagen

Накануне вечером, 7 апреля, на трассе под Баймаком столкнулся ВАЗ-21099 и Volkswagen . Удар был настолько сильный, что обе машины лишились колес.

Как рассказали очевидцы, происшествие случилось около 22:15 на дороге между Баймаком и Серменево. Спровоцировал аварию водитель отечественного авто, который оказался пьяным.

— Он вылетел на встречку и на полной скорости врезался в иномарку. Volkswagen улетел в кювет, а ВАЗ остался на дороге, но разбит вдребезги, — сообщил очевидцы.

Ufa1 уточняет информацию по пострадавших в дорожном происшествии.