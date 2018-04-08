Рекламный щит упал на нижегородку 

Фото с места происшествия из социальной сетиРекламный щит упал на нижегородку
Рекламный щит упал на женщину в Дзержинске Нижегородской области вечером 7 апреля.
О ЧП сообщил Слава Зудов в группе «Типичный Дзержинск» в социальной сети. «Вот результат ещё халатности. Чьей — большой вопрос, по сути,.порыв ветра уронил рекламный стенд, в результате один пострадавший. О состоянии пострадавшего пока неизвестно, женщина в сильном шоке», — написал очевидец.
Слава Зудов опубликовал фото с места происшествия.
Родственница пострадавшей отписалась в комментариях. Она сообщила, что пострадавшая находится в больнице. «Женщина — моя родственница! Все обошлось! Перелом ноги, двух ребер и сотрясение под наблюдением в БСМП в травмотделении», — рассказала Татьяна Рожкова.
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