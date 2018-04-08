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Маршрут автобуса изменили из‑за подтопления пешеходного моста в новой Москве
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Маршрут автобуса изменили из‑за подтопления пешеходного моста в новой Москве 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
В новой Москве из-за подтопления пешеходного моста в поселке Фабрика имени 1 Мая пришлось изменить маршрут автобуса №898, сообщает Telegram-канал «Мосгортранса».
«Автобусы следуют от станции «Щербинка» своим маршрутом с заездом к поселку Остафьево в обоих направлениях, далее с заездом к остановке «Фабрика имени 1 Мая», затем через одноименный поселок до деревни Мостовское», — говорится в сообщении.
Между остановкой «Фабрика имени 1 Мая» и деревней Мостовское автобусы следуют с двумя промежуточными остановками в поселке Фабрики имени 1 Мая.
Первая остановка расположена возле домов №№9 и 12, вторая — возле дома №53.
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