Маршрут автобуса изменили из‑за подтопления пешеходного моста в новой Москве

В новой Москве из-за подтопления пешеходного моста в поселке Фабрика имени 1 Мая пришлось изменить маршрут автобуса №898, сообщает Telegram-канал «Мосгортранса».

«Автобусы следуют от станции «Щербинка» своим маршрутом с заездом к поселку Остафьево в обоих направлениях, далее с заездом к остановке «Фабрика имени 1 Мая», затем через одноименный поселок до деревни Мостовское», — говорится в сообщении.

Между остановкой «Фабрика имени 1 Мая» и деревней Мостовское автобусы следуют с двумя промежуточными остановками в поселке Фабрики имени 1 Мая.

Первая остановка расположена возле домов №№9 и 12, вторая — возле дома №53.