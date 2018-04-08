Ещё
Один человек погиб в ДТП под Ставрополем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Один человек погиб в ДТП под Ставрополем 

ТАСС 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Столкновение легкового автомобиля и автобуса ПАЗ произошло на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь возле краевой столицы. В ДТП погибла женщина — пассажир легковой машины, водитель госпитализирован. Автобус, по предварительным данным, в момент ДТП ехал без пассажиров, сообщает в воскресенье отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
"По предварительной версии, ВАЗ-21093 при совершении маневра поворота на улицу Северный Обход не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался во встречном направлении прямо. От полученных травм на месте происшествия скончалась пассажир ВАЗа", — уточняется в сообщении.
За рулем автомобиля находился 20-летний сын погибшей женщины, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести, стаж вождения у него не превышал двух лет. По факту ДТП проводится проверка, как сообщили ТАСС в отделе пропаганды, водитель ПАЗа в аварии не пострадал. Информация уточняется.
ТАСС: последние новости
Число пострадавших при столкновении автобуса с электричкой в Крыму выросло до семи СМИ: жертвами аварии автобуса с хоккеистами в Канаде стали 14 человек, 15 пострадали В Орловской области ожидают пик половодья в ближайшие сутки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Названы сроки роста цен на бензин16
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение