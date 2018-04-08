Вологодских школьников научили мастерить фликеры

Световозвращающие элементы создавали своими руками ученики школы №13 в Вологде. Полезный мастер-класс для них провели сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения.

К уроку юные помощники дорожных полицейских подготовились заранее — изготовили трафареты, с которыми школьники работали на мастер-классе. Ученики школы вырезали из светоотражающих материалов фигуры, которые в конце занятия закрепили на одежде и рюкзаках.

Также в ходе урока сотрудники ГИБДД рассказали ребятам, почему так важно носить фликеры, какие опасные ситуации могут возникать на дороге, насколько по-разному оценивают дорожную ситуацию водители и пешеходы.