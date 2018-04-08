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Вологодских школьников научили мастерить фликеры
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Вологодских школьников научили мастерить фликеры 

Вологда.рф 21 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Световозвращающие элементы создавали своими руками ученики школы №13 в Вологде. Полезный мастер-класс для них провели сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения.
К уроку юные помощники дорожных полицейских подготовились заранее — изготовили трафареты, с которыми школьники работали на мастер-классе. Ученики школы вырезали из светоотражающих материалов фигуры, которые в конце занятия закрепили на одежде и рюкзаках.
Также в ходе урока сотрудники ГИБДД рассказали ребятам, почему так важно носить фликеры, какие опасные ситуации могут возникать на дороге, насколько по-разному оценивают дорожную ситуацию водители и пешеходы.
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