Стали известны подробности ДТП в Крыму с участием маршрутки и поезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости . Детей среди погибших и пострадавших в результате столкновения поезда и маршрутки в пригороде Армянска на востоке Крыма, по предварительным данным, нет, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова

Ранее сообщалось, что под Армянском на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. В результате столкновения, по данным МВД, пять человек погибли, четверо пострадали. Поезд не сошел с рельсов. На месте работают спасатели.

"По предварительной информации, детей нет среди погибших и пострадавших", — сказала РИА Новости Кондрашова.