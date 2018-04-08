Ещё
Стали известны подробности ДТП в Крыму с участием маршрутки и поезда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны подробности ДТП в Крыму с участием маршрутки и поезда 

РИА Новости 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Детей среди погибших и пострадавших в результате столкновения поезда и маршрутки в пригороде Армянска на востоке Крыма, по предварительным данным, нет, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова.
Ранее сообщалось, что под Армянском на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. В результате столкновения, по данным МВД, пять человек погибли, четверо пострадали. Поезд не сошел с рельсов. На месте работают спасатели.
"По предварительной информации, детей нет среди погибших и пострадавших", — сказала РИА Новости Кондрашова.
РИА Новости: последние новости
В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус, есть погибшие В Канаде автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП В Тунисе в ДТП с автобусами пострадали более 70 человек
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Названы сроки роста цен на бензин16
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение