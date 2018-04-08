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До слез довела девушку авария в центре Ростова
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До слез довела девушку авария в центре Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Накануне, 7 апреля, на углу проспекта Буденновского и улицы Социалистической произошла авария. По словам очевидцев, которые написали об этом в популярном паблике в социальных сетях, здесь столкнулись Daewoo Matiz под управлением девушки и элитный Mercedes, за рулем которого был мужчина.
По сообщению свидетелей, он двигался по проспекту Буденновскому в сторону улицы Большой Садовой на запрещающий сигнал светофора. После аварии, говорят очевидцы, он первым делом быстро скрутил государственный номер со своей машины и с важным видом начал делать телефонные звонки. От такого поведения и безысходности девушка-автомобилист просто расплакалась.
«Бедненькая, всё равно стресс получила. И у нас как ведь дела делаются? Сейчас и свет у светофора окажется красным для неё», — посочувствовали ей пользователи паблика.
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