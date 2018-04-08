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Трамвай столкнулся с легковым автомобилем на Беговой
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Трамвай столкнулся с легковым автомобилем на Беговой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня днем в Саратове произошла авария с участием общественного транспорта. Трамвай столкнулся с легковым автомобилем.
Как сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте, авария произошла на пересечении улиц Беговая и Большая Садовая.
Как рассказал в группе „Саратов Life“ пользователь Илья Осипов, по всем признакам виноват водитель автомобиля »Daewoo Matiz", который не уступил дорогу вагону.
Машину развернуло, и она перегородила дорогу. На месте образовался мощный затор.
Информация пострадавших о пострадавших не поступала.
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