Трамвай столкнулся с легковым автомобилем на Беговой

Сегодня днем в Саратове произошла авария с участием общественного транспорта. Трамвай столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте, авария произошла на пересечении улиц Беговая и Большая Садовая.

Как рассказал в группе „Саратов Life“ пользователь Илья Осипов , по всем признакам виноват водитель автомобиля » Daewoo Matiz ", который не уступил дорогу вагону.

Машину развернуло, и она перегородила дорогу. На месте образовался мощный затор.

Информация пострадавших о пострадавших не поступала.