В МВД заявили об исправности сигнализации на переезде в Армянске

Переезд оборудован звуковой и световой сигнализацией, которая в момент ДТП находилась в рабочем состоянии, сообщили ТАСС в управлении МВД по Крыму. В результате столкновения пригородной электрички с маршруткой погибли пять человек, пострадали семь.