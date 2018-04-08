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В МВД заявили об исправности сигнализации на переезде в Армянске
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В МВД заявили об исправности сигнализации на переезде в Армянске 

Говорит Москва 1 час назад
Переезд оборудован звуковой и световой сигнализацией, которая в момент ДТП находилась в рабочем состоянии, сообщили ТАСС в управлении МВД по Крыму.
В результате столкновения пригородной электрички с маршруткой погибли пять человек, пострадали семь.
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