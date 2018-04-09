Соцсети: в Перми автомобиль такси протаранил дорожной ограждение

Кадры с места происшествия появились поздно вечером в воскресенье, 8 апреля в соцсетях. На фото автомобиль такси на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Плеханова протаранил дорожное ограждение. Металлическая конструкция почти полностью смяла бампер. Один из пользователей сообщает, что авария произошла в ночь на воскресенье, 8 апреля.

Информация о пострадавших в ДТП выясняется. Аварию активно обсуждают пользователи: «Опять эта служба такси, в последнее время аварий у них предостаточно!», «Закрывать их надо, людей ведь возят!», «У них план 5000 за сутки. При их то ценах только летать и приходится. Иначе не заработать. И график сутки/сутки. Это очень сложно, засыпают многие».