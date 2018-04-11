В Перми осудили двух братьев, угнавших автомобиль такси для поездки на юг 

В Индустриальном районе Перми суд вынес обвинительный приговор двум братьям 27 и 34 лет, угнавшим автомобиль такси ради поездки на юг. Они признаны виновными в совершении разбойного нападения и грабежа.
27 ноября пермяк сообщил в полицию, что во дворе дома на улице Леонова на него напали двое мужчин. Угрожая отвёрткой, они угнали его автомобиль Renault Duster, на котором потерпевший работал в службе такси.
Были составлены фотороботы разбойников, информацию о происшествии передали всем дежурным сотрудникам полиции. В результате удалось установить, что автомобиль движется в направлении Краснокамска.
В дороге закончилось горючее, и преступники решили наполнить бак незаконным способом. На заправочной станции после того, как было залито 40 литров бензина, они бросили шланг на землю и скрылись с места происшествия.
Обнаружить автомобиль и подозреваемых удалось в районе Верещагино, где братья решили переночевать.
Во время следствия родственники признались, что на угнанной машине хотели уехать на юг России, там автомобиль продать и отдохнуть на вырученные деньги.
«Суд признал граждан виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил им наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы. Отбывать наказания братья будут в колонии строгого режима», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.