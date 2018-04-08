Во Фролово угарным газом отравились две женщины и четырехлетняя девочка 

В городе Фролово Волгоградской области вчера, 7 апреля, экстренная помощь медиков потребовалась двум женщинам и малолетней девочке. С улицы Революционной всех троих доставили в больницу с отравлением угарным газом.
Изучением обстоятельств несчастного случая, произошедшего вчера на улице Революционной во Фролово, занимаются местные правоохранительные органы. Врачи Фроловской ЦРБ тем временем выхаживают троих пострадавших: четырехлетнюю девочку, ее 53-летнюю бабушку и 31-летнюю мать.
‒ Все трое доставлены в больницу в средне тяжелом состоянии, ‒ сообщили V1.ru в экстренных службах города. ‒ У женщин и девочки диагностировано отравление угарным газом. По предварительным данным, причиной случившегося стал неисправный датчик тяги газовой колонки по месту жительства.