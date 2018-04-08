Ещё
Во Фролово угарным газом отравились две женщины и четырехлетняя девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Фролово угарным газом отравились две женщины и четырехлетняя девочка 

v1.ru 57 минут назад
Фото: v1.ru
В городе Фролово Волгоградской области вчера, 7 апреля, экстренная помощь медиков потребовалась двум женщинам и малолетней девочке. С улицы Революционной всех троих доставили в больницу с отравлением угарным газом.
Изучением обстоятельств несчастного случая, произошедшего вчера на улице Революционной во Фролово, занимаются местные правоохранительные органы. Врачи Фроловской ЦРБ тем временем выхаживают троих пострадавших: четырехлетнюю девочку, ее 53-летнюю бабушку и 31-летнюю мать.
‒ Все трое доставлены в больницу в средне тяжелом состоянии, ‒ сообщили V1.ru в экстренных службах города. ‒ У женщин и девочки диагностировано отравление угарным газом. По предварительным данным, причиной случившегося стал неисправный датчик тяги газовой колонки по месту жительства.
v1.ru: последние новости
Дальнобойщик с Кавказа решил похитить себя в Волгоградской области На трассе Волгоградской области пассажирский автобус ушел в кювет Под Волгоградом отечественная легковушка сбила 76-летнего велосипедиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Названы сроки роста цен на бензин16
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение