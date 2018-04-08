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В МВД Германии не нашли террористического следа в мюнстерском инциденте
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В МВД Германии не нашли террористического следа в мюнстерском инциденте 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В МВД Германии не нашли доказательств того, что человек, совершивший наезд на людей в Мюнстере, имел связи с террористами, передает ТАСС.
По словам главы ведомства Хорста Зеехофера, речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическими ячейками. При этом он подчеркнул, что инцидент должен быть тщательно расследован.
Он подчеркнул, что добиться абсолютной безопасности невозможно, однако власти страны должны продолжать делать все, что в их силах, чтобы уменьшить или предотвратить подобные преступления в будущем.
7 апреля грузовик наехал на людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе в Мюнстере. В результате атаки погибли три человека, десятки получили ранения.
Водитель автомобиля мертв. Как выяснилось, он являлся гражданином ФРГ. У 49-летнего мужчины были психические отклонения.
Преступник был известен полиции, в Мюнстере в отношении него было возбуждено три дела. Речь идет об угрозах физической расправы, нанесении материального ущерба, а также побеге с места ДТП.
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