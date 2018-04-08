В МВД Германии не нашли террористического следа в мюнстерском инциденте

МВД Германии не нашли доказательств того, что человек, совершивший наезд на людей в Мюнстере, имел связи с террористами, передает ТАСС

По словам главы ведомства Хорста Зеехофера, речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическими ячейками. При этом он подчеркнул, что инцидент должен быть тщательно расследован.

Он подчеркнул, что добиться абсолютной безопасности невозможно, однако власти страны должны продолжать делать все, что в их силах, чтобы уменьшить или предотвратить подобные преступления в будущем.

7 апреля грузовик наехал на людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе в Мюнстере. В результате атаки погибли три человека, десятки получили ранения.

Водитель автомобиля мертв. Как выяснилось, он являлся гражданином ФРГ. У 49-летнего мужчины были психические отклонения.

Преступник был известен полиции, в Мюнстере в отношении него было возбуждено три дела. Речь идет об угрозах физической расправы, нанесении материального ущерба, а также побеге с места ДТП.