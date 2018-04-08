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В Тюмени водитель Land Rover сбил пешехода и сам отвёз его в больницу
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В Тюмени водитель Land Rover сбил пешехода и сам отвёз его в больницу 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
На проезде Воронинские горки вчера, 7 апреля, 39-летний водитель Land Rover сбил 63-летнего пешехода. Мужчина, который попал под колёса внедорожника, получил перелом коленки и сильный удар грудной клетки. Водитель иномарки, по предварительным данным областной госавтоинспекции, сам увёз пострадавшего в больницу.
— Пешеход шёл по проезжей части в попутном направлении и попал под машину, — пояснила 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Минувшим днём в Тюмени сбили ещё одного пешехода на улице Щербакова. Мужчина, переходивший дорогу на красный, получил серьёзные травмы головы.
Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам об этом по телефону: 8-982-921-29-62 (SMS, WhatsApp, Viber).
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