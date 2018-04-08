В Тюмени водитель Land Rover сбил пешехода и сам отвёз его в больницу

На проезде Воронинские горки вчера, 7 апреля, 39-летний водитель Land Rover сбил 63-летнего пешехода. Мужчина, который попал под колёса внедорожника, получил перелом коленки и сильный удар грудной клетки. Водитель иномарки, по предварительным данным областной госавтоинспекции, сам увёз пострадавшего в больницу.

— Пешеход шёл по проезжей части в попутном направлении и попал под машину, — пояснила 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Минувшим днём в Тюмени сбили ещё одного пешехода на улице Щербакова. Мужчина, переходивший дорогу на красный, получил серьёзные травмы головы.

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