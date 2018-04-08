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Торговый центр «Небо» эвакуировали из-за ДТП
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Торговый центр «Небо» эвакуировали из-за ДТП 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— «Небо» закрыто. Если кто туда бежит, не бегите, — написал в Facebook Александр Лощилов.
Нижегородцы делились в соцсетях, что сработала сигнализация, их эвакуировали. Приехали пожарно-спасательные бригады МЧС.
— Да, у нас была эвакуация из-за небольшого ДТП, — пояснила корреспонденту NN.ru администратор торгового центра. — Автомобиль задел водяной спринклер, и сработала пожарная сигнализация.
Внеплановая учебная тревога прошла успешно. Со слов девушки, все — посетители, арендаторы и менеджеры — покинули здание минут за 15. Покупатели были недовольны тем, что их долго продержали на улице. Но после срабатывания противопожарной системы ее необходимо было проверить и заново подключить.
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