Торговый центр «Небо» эвакуировали из-за ДТП

— «Небо» закрыто. Если кто туда бежит, не бегите, — написал в Facebook Александр Лощилов.

Нижегородцы делились в соцсетях, что сработала сигнализация, их эвакуировали. Приехали пожарно-спасательные бригады МЧС

— Да, у нас была эвакуация из-за небольшого ДТП, — пояснила корреспонденту NN.ru администратор торгового центра. — Автомобиль задел водяной спринклер, и сработала пожарная сигнализация.

Внеплановая учебная тревога прошла успешно. Со слов девушки, все — посетители, арендаторы и менеджеры — покинули здание минут за 15. Покупатели были недовольны тем, что их долго продержали на улице. Но после срабатывания противопожарной системы ее необходимо было проверить и заново подключить.