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Военный комиссар Калужской области генерал Легкий погиб в ДТП
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Военный комиссар Калужской области генерал Легкий погиб в ДТП 

ТАСС 1 час назад
Фото: Калуга 24
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Военный комиссар Калужской области генерал-майор запаса Олег Легкий скончался от травм, полученных в результате ДТП, которое произошло под Калугой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Мы с сожалением сообщаем о гибели военкома Олега Легкого. Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели генерал-майора запаса", — сказали там.
Информацию о гибели военкома подтвердили в пресс-службе правительства Калужской области.
По данным МЧС, авария произошла на 30-м км окружной дороги Турынино — Грабцево в Калужской области. Автомобиль Volkswagen ночью в воскресенье съехал в кювет. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.
Олег Иванович Легкий родился в Москве в 1957 году в семье военнослужащего. В 1978 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Начинал службу командиром мотострелкового взвода. В 90-е годы был заместителем командира 12 военной базы (Батуми), входящей в Группу российских войск в Закавказье, затем начальником группы боевого управления по руководству Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Республики Армения. В 2004 году его назначили военным комиссаром Калужской области.
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