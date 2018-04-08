Военный комиссар Калужской области Олег Легкий погиб в ДТП

Сегодня, в 4 утра на 29 километре Окружной автодороги Калуги произошло страшное ДТП, унесшее жизнь генерала-майора, военного комиссара Калужской области Олега Легкого. Автомобиль, за рулем которого был погибший, съехал в кювет и врезался в световую опору. Легкий скончался в больнице, куда его доставили с места ДТП. С ним в машине была пассажирка, она пострадала, но осталась жива. Легкий Олег Иванович родился в Москве в семье военнослужащего в 1957 году. Окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР в 1978 году. Начинал службу командиром мотострелкового взвода. Был начальником группы боевого управления по руководству Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Республики Армении. С этой должности назначен 2 апреля 2004 года военным комиссаром Калужской области.