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Военный комиссар Калужской области Олег Легкий погиб в ДТП
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Военный комиссар Калужской области Олег Легкий погиб в ДТП 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Сегодня, в 4 утра на 29 километре Окружной автодороги Калуги произошло страшное ДТП, унесшее жизнь генерала-майора, военного комиссара Калужской области Олега Легкого. Автомобиль, за рулем которого был погибший, съехал в кювет и врезался в световую опору. Легкий скончался в больнице, куда его доставили с места ДТП. С ним в машине была пассажирка, она пострадала, но осталась жива. Легкий Олег Иванович родился в Москве в семье военнослужащего в 1957 году. Окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР в 1978 году. Начинал службу командиром мотострелкового взвода. Был начальником группы боевого управления по руководству Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Республики Армении. С этой должности назначен 2 апреля 2004 года военным комиссаром Калужской области.
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