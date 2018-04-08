Под Саратовом водитель выжил в ДТП на Пасху

Управлявший автомобилем Nissan мужчина уцелел только чудом.

Серьезное ДТП произошло 8 апреля неподалеку от села Сторожевка Татищевского района Саратовской области. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, на трассе столкнулись две иномарки.

Ехавший за рулем машины Nissan 37-летний мужчина, судя по всему, не справился с управлением. Потеряв контроль над машиной, водитель врезался в ехавший впереди автомобиль Нyundai. После столкновения Nissan врезался в световую опору. Автомобиль был настолько поврежден, что спасатели не смогли сразу достать из него уцелевшего водителя. Только при помощи специального инструмента сотрудники облспаса вытащили чудом спасшегося водителя из иномарки.

Пострадавший госпитализирован. Дорожные полицейские выясняют степень вины каждого из участников дорожного инцидента.