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У Сторожовки внедорожник протаранил световую опору.
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У Сторожовки внедорожник протаранил световую опору. 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
В Саратовской области произошло сегодня крупное ДТП. Как сообщили очевидцы, под Саратовом возле села Сторожевка столкнулись Hyundai и Nissan X-trail. Вторая иномарка ехала с номерами Кировской области. Невинно пострадал корейский автомобиль — в него врезался первый участник аварии. И от удара внедорожник вынесло на встречную полосу, где он протаранил световую опору. Автомобиль Hyundai врезался в отбойник.
На место вызвали спасателей и врачей. Сотрудники областной службы спасения деблокировали из салона с помощью спецоборудования водителя автомобиля Nissan. 37-летний мужчина получил серьезные травмы.
На месте также работали инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа, пожарные и врачи. Обстоятельства ДТП будут установлены позднее.
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