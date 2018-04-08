У Сторожовки внедорожник протаранил световую опору.

В Саратовской области произошло сегодня крупное ДТП. Как сообщили очевидцы, под Саратовом возле села Сторожевка столкнулись Hyundai Nissan X-trail. Вторая иномарка ехала с номерами Кировской области. Невинно пострадал корейский автомобиль — в него врезался первый участник аварии. И от удара внедорожник вынесло на встречную полосу, где он протаранил световую опору. Автомобиль Hyundai врезался в отбойник.

На место вызвали спасателей и врачей. Сотрудники областной службы спасения деблокировали из салона с помощью спецоборудования водителя автомобиля Nissan. 37-летний мужчина получил серьезные травмы.