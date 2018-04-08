Ещё
Саратовский трамвай протаранил легковушку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саратовский трамвай протаранил легковушку 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Автомобиль и электротранспорт не поделили дорогу на пересечении улиц Беговая и Большая Садовая.
Об этом сообщили пользователи в соцсетях. В частности, в паблике «Саратов Life» в ВКонтакте очевидец сообщает, что столкновение произошло 8 апреля на трамвайных путях.
Малолитражка Daewoo Matiz решила проскочить дорогу по трамвайным рельсам, но не успела, столкнувшись с вагоном. В итоге проезд на данном участке оказался заблокирован.
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы.
Фото: соцсети
Новости Саратова: последние новости
В ДТП «шестерку» под Саратовом разорвало пополам Несшийся на скорости полицейский насмерть сбил жительницу Саратова В Саратовской области совершено нападение на полицейского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение