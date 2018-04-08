Саратовский трамвай протаранил легковушку

Автомобиль и электротранспорт не поделили дорогу на пересечении улиц Беговая и Большая Садовая.

Об этом сообщили пользователи в соцсетях. В частности, в паблике «Саратов Life» в ВКонтакте очевидец сообщает, что столкновение произошло 8 апреля на трамвайных путях.

Малолитражка Daewoo Matiz решила проскочить дорогу по трамвайным рельсам, но не успела, столкнувшись с вагоном. В итоге проезд на данном участке оказался заблокирован.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы

Фото: соцсети