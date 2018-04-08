Ещё
Кровавое ДТП в Узбекистане: в столкновении автомобилей погибли люди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кровавое ДТП в Узбекистане: в столкновении автомобилей погибли люди 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В результате ДТП в Самаркандской области Узбекистана погибли восемь человек, сообщает Sputnik Таджикистана со ссылкой на пресс-службу МВД Узбекистана.
По данным пресс-службы, на местной автодороге в Пайарыкском районе Самаркандской области столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Daewoo Nexia.
"В результате столкновения три человека, находившиеся в машинах, скончались на месте ДТП, еще пятеро — после транспортировки в местную больницу. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести остаются в больнице", — сообщили в пресс-службе.
Ведется следствие, устанавливаются причины ДТП.
Sputnik Грузия: последние новости
Грузовик против джипа: как проехать по узкой улице в Тбилиси Гонки под парусами на льду Байкала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение