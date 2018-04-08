Кровавое ДТП в Узбекистане: в столкновении автомобилей погибли люди

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik . В результате ДТП в Самаркандской области Узбекистана погибли восемь человек, сообщает Sputnik Таджикистана со ссылкой на пресс-службу МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, на местной автодороге в Пайарыкском районе Самаркандской области столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Daewoo Nexia

"В результате столкновения три человека, находившиеся в машинах, скончались на месте ДТП, еще пятеро — после транспортировки в местную больницу. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести остаются в больнице", — сообщили в пресс-службе.

Ведется следствие, устанавливаются причины ДТП.