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ГИБДД назвала самые опасные улицы и перекрёстки Екатеринбурга
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ГИБДД назвала самые опасные улицы и перекрёстки Екатеринбурга 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
В ГИБДД назвали 10 самых аварийных мест Екатеринбурга. В список попали улицы Уралмаша, ВИЗа, Заречного и Юго-Западного района.
Самые аварийные места Екатеринбурга в 2017 году:
1. ЕКАД, 29–30-й км — 4 ДТП (3 столкновения и 1 наезд на пешехода), в которых погиб 1 человек и 3 получили травмы.
2. Перекресток Бакинских Комиссаров и Кировградской — 4 ДТП (3 столкновения и 1 наезд на пешехода), в которых 7 человек получили травмы.
3. Проспект Космонавтов, 101–105 — 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 человек получили ранения.
4. Челябинский тракт, 188–189-й км — 4 ДТП с пешеходами, в которых 2 человека погибли и 3 человека получили ранения.
5. Амундсена, 52–53 — 3 ДТП с пешеходами, в которых пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
6. Волгоградская, 190 (перегон) — 3 ДТП с пешеходами (трое пострадавших).
7. Перекресток Кирова — Токарей — 3 ДТП с машинами, в которых пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка.
8. Перекресток Крауля — Токарей — 5 ДТП (2 столкновения и 3 наезда на пешеходов), в которых 9 человек получили травмы, в том числе ребенок.
9. Перекресток Репина — Мельникова — 3 ДТП с машинами, в которых 3 человека получили травмы.
10. Перекресток Халтурина — Опалихинская — 3 ДТП с машинами, в которых один человек погиб, 5 получили ранения.
В ГИБДД изучили ситуацию в самых аварийных точках города и направили в мэрию Екатеринбурга рекомендации по изменению движения по указанным адресам.
— Например, предложено пересмотреть схемы очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, — уточнили Е1.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — В настоящее время на большинстве перекрестков транспортные и пешеходные потоки пересекаются при работе одной фазы светофорного цикла, чем создана угроза безопасности дорожного движения.
Также чиновников просят решить вопрос с разметкой пешеходных переходов. В ГИБДД просят сделать её более долговечной.
Часть предложений ГИБДД власти уже реализовали. Например, на Бакинских Комиссаров — Кировградской убрали левый поворот, а также над дорогой повесили дублирующие знаки «Пешеходный переход» на желтом фоне. По просьбе Госавтоинспекции на Амундсена, 52 убрали нерегулируемый пешеходный переход, где сбивали людей.
Ранее в ГИБДД сообщали о самых опасных для автомобилистов дорогах в Свердловской области.
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