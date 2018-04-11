ГИБДД назвала самые опасные улицы и перекрёстки Екатеринбурга

ГИБДД назвали 10 самых аварийных мест Екатеринбурга. В список попали улицы Уралмаша, ВИЗа, Заречного и Юго-Западного района.

Самые аварийные места Екатеринбурга в 2017 году:

1. ЕКАД, 29–30-й км — 4 ДТП (3 столкновения и 1 наезд на пешехода), в которых погиб 1 человек и 3 получили травмы.

2. Перекресток Бакинских Комиссаров и Кировградской — 4 ДТП (3 столкновения и 1 наезд на пешехода), в которых 7 человек получили травмы.

3. Проспект Космонавтов, 101–105 — 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 человек получили ранения.

4. Челябинский тракт, 188–189-й км — 4 ДТП с пешеходами, в которых 2 человека погибли и 3 человека получили ранения.

5. Амундсена, 52–53 — 3 ДТП с пешеходами, в которых пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

6. Волгоградская, 190 (перегон) — 3 ДТП с пешеходами (трое пострадавших).

7. Перекресток Кирова — Токарей — 3 ДТП с машинами, в которых пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка.

8. Перекресток Крауля — Токарей — 5 ДТП (2 столкновения и 3 наезда на пешеходов), в которых 9 человек получили травмы, в том числе ребенок.

9. Перекресток Репина — Мельникова — 3 ДТП с машинами, в которых 3 человека получили травмы.

10. Перекресток Халтурина — Опалихинская — 3 ДТП с машинами, в которых один человек погиб, 5 получили ранения.

В ГИБДД изучили ситуацию в самых аварийных точках города и направили в мэрию Екатеринбурга рекомендации по изменению движения по указанным адресам.

— Например, предложено пересмотреть схемы очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, — уточнили Е1.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — В настоящее время на большинстве перекрестков транспортные и пешеходные потоки пересекаются при работе одной фазы светофорного цикла, чем создана угроза безопасности дорожного движения.

Также чиновников просят решить вопрос с разметкой пешеходных переходов. В ГИБДД просят сделать её более долговечной.

Часть предложений ГИБДД власти уже реализовали. Например, на Бакинских Комиссаров — Кировградской убрали левый поворот, а также над дорогой повесили дублирующие знаки «Пешеходный переход» на желтом фоне. По просьбе Госавтоинспекции на Амундсена, 52 убрали нерегулируемый пешеходный переход, где сбивали людей.

Ранее в ГИБДД сообщали о самых опасных для автомобилистов дорогах в Свердловской области.