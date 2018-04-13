На четырех перекрестках Екатеринбурга поставят умные светофоры для трамваев и автобусов

В Екатеринбурге на четырех перекрестках появятся умные светофоры, которые помогут трамваям и автобусам проезжать без остановок.

— Когда трамваи или автобусы будут подъезжать к перекрестку, светофор будет реагировать на них и включать зеленый сигнал, чтобы транспортное средство могло без остановки пересечь перекресток, — объяснял недавно на пресс-конференции вице-мэр Евгений Архипов

Как уточнили Е1.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, умные светофоры появятся на перекрестках следующих улиц: Бардина — Чкалова, Готвальда — Опалихинской, Амундсена — Краснолесья и Крауля — Заводской.

Общественному транспорту также дадут выделенные полосы. В мае выделенки появятся:

— на Розы Люксембург, Чапаева, Белинского от Фрунзе до Малышева;

— на Карла Либкнехта от проспекта Ленина до Первомайской;

— на Челюскинцев от дома № 33 до привокзальной площади;

— на Вильгельма де Геннина от Краснолесья до Объездной дороги.