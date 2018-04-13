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На четырех перекрестках Екатеринбурга поставят умные светофоры для трамваев и автобусов
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На четырех перекрестках Екатеринбурга поставят умные светофоры для трамваев и автобусов 

e1.ru 36 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на четырех перекрестках появятся умные светофоры, которые помогут трамваям и автобусам проезжать без остановок.
— Когда трамваи или автобусы будут подъезжать к перекрестку, светофор будет реагировать на них и включать зеленый сигнал, чтобы транспортное средство могло без остановки пересечь перекресток, — объяснял недавно на пресс-конференции вице-мэр Евгений Архипов.
Как уточнили Е1.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, умные светофоры появятся на перекрестках следующих улиц: Бардина — Чкалова, Готвальда — Опалихинской, Амундсена — Краснолесья и Крауля — Заводской.
Общественному транспорту также дадут выделенные полосы. В мае выделенки появятся:
— на Розы Люксембург, Чапаева, Белинского от Фрунзе до Малышева;
— на Карла Либкнехта от проспекта Ленина до Первомайской;
— на Челюскинцев от дома № 33 до привокзальной площади;
— на Вильгельма де Геннина от Краснолесья до Объездной дороги.
Также сейчас с ГИБДД обсуждается вопрос об устройстве выделенных полос на Малышева от Луначарского до Гагарина и Щорса от Московской до Белинского.
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