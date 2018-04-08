В Екатеринбурге 17-летняя девушка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе

Сегодня около 13:45 на улице Мичурина в Екатеринбурге произошла авария. Как сообщают в ГИБДД, 42-летний мужчина на автомобиле Volvo поворачивал на улицу Декабристов, и на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку. Водитель иномарки с шипованной резиной не успел затормозить на влажном асфальте.

— Водитель пояснил, что при повороте налево пропускал встречный транспорт и не заметил девушку-пешехода. Он пытался затормозить, но не сумел, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Со слов пострадавшей известно, что она переходила дорогу на зеленый свет вместе с другими пешеходами. В момент, когда выехал автомобиль, девушка уже вышла на середину дороги и не успела отскочить в сторону.

После ДТП пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей наложили гипс. У девушки сломана малая берцовая кость правой ноги. Сейчас она уже находится дома, а виновник аварии проходит освидетельствование, на него составлен протокол.