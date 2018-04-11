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В ночном ДТП в центре Екатеринбурга погиб 37-летний мужчина
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В ночном ДТП в центре Екатеринбурга погиб 37-летний мужчина 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Трагическое происшествие случилось в Екатеринбурге этой ночью, 11 апреля, в 1:20 — на проспекте Ленина Toyota Celica врезалась в Renault Logan. В аварии погиб 37-летний пассажир Toyota.
Подробности происшествия рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Водитель Toyota, 30-летний мужчина, ехал по проспекту Ленина со стороны Московской в сторону Сакко и Ванцетти. На перекрестке с улицей Сакко и Ванцетти он в нарушение знака повернул налево. На этом перекрестке можно двигаться только прямо и направо.
При повороте он врезался в Renault Logan, который ехал по Ленина во встречном направлении. В результате погиб пассажир Toyota, а две молодые женщины — пассажирки Renault получили травмы, их отвезли в 23-ю больницу.
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