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Два человека погибли в ДТП в Ставрополье
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Два человека погибли в ДТП в Ставрополье 

Газета.Ru 43 минуты назад
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае 1 апреля погибли два человека, передает телеканал «360».
Еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших — трое детей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу краевого управления ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, около 22:20 водитель автомобиля «Калина» выехал на полосу встречного движения в Изобильненском районе Ставрополья. В этом месте обгон запрещен. В результате маневра произошло столкновение с иномаркой Nissan, двигавшейся во встречном направлении, пишет агентство.
Водитель «Калины» погиб в аварии, а его пассажир умер в больнице. Двое взрослых, находившихся на передних сиденьях Nissan, госпитализированы с серьезными травмами.
В иномарке также ехали трое детей — 2,5 года, 6 и 8 лет. Самый младший избежал серьезных травм, поскольку находился в детском кресле. Все они также находятся в больнице.
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