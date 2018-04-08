Ещё
На Ставрополье в ДТП с автобусом один человек погиб и один пострадал
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ставрополье в ДТП с автобусом один человек погиб и один пострадал 

RT на русском 36 минут назад
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом информирует управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло 8 апреля на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь»
«Водитель ВАЗ-21093, поворачивая на улицу Северный Обход, не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался во встречном направлении прямо», — приводит сообщение ГИБДД Интерфакс.
В результате произошедшего погибла пассажирка легкового автомобиля. За рулём находился её 20-летний сын, его после ДТП госпитализировали.
«Выяснилось, что стаж вождения у водителя легкового автомобиля — менее двух лет. Другие участники автоаварии не пострадали. По факту происшествия проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
Ранее kp.ru сообщало, что на Ставрополье в результате крупного ДТП погибли четыре человека.
RT на русском: последние новости
Более ста человек собрались в канадской церкви в ожидании известий об аварии с участием хоккейной команды В Крыму создана рабочая группа для выяснения причин аварии на железнодорожном переезде В Москве при опрокидывании автомобиля погиб один человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Volkswagen и Audi вышли на трассу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение