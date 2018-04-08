На Ставрополье в ДТП с автобусом один человек погиб и один пострадал

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом информирует управление ГИБДД по региону. ДТП произошло 8 апреля на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь» «Водитель ВАЗ-21093, поворачивая на улицу Северный Обход, не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался во встречном направлении прямо», — приводит сообщение ГИБДД Интерфакс В результате произошедшего погибла пассажирка легкового автомобиля. За рулём находился её 20-летний сын, его после ДТП госпитализировали. «Выяснилось, что стаж вождения у водителя легкового автомобиля — менее двух лет. Другие участники автоаварии не пострадали. По факту происшествия проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Ранее kp.ru сообщало, что на Ставрополье в результате крупного ДТП погибли четыре человека.