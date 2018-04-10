Очевидцы: в Воронеже произошло массовое ДТП с участием двух маршруток 

Из-за аварии на улице Космонавтов образовалась пробка. В Воронеже грузовая «ГАЗель» столкнулась с двумя автобусами «ПАЗ». Авария произошла сегодня, 10 апреля, ранним утром на улице Космонавтов. Из-за ДТП на участке частично парализовано движение. Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» сообщили очевидцы. На фото с места ЧП видно, что, вероятно, грузовая машина ехала по правому ряду, но по какой-то причине столкнулась лоб в лоб с маршруткой, двигавшейся во встречном направлении. Возможно, водитель «ГАЗели» хотел повернуть. Сзади «ГАЗели» ехал автобус №54. Похоже, маршрутчик не успел сориентироваться, поэтому въехал в кузов грузового авто. По предварительным данным, кроме машин в аварии никто не пострадал. На данный момент, согласно сервису «Яндекс. Пробки», из-за происшествия скорость движения автомобилей на улице Космонавтов составляет около 2 — 15 км/ч. «Вести-Воронеж» уточняют подробности ДТП.