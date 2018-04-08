Под Краснокамском грузовик столкнулся с пассажирским автобусом 

Под Краснокамском пассажирский автобус попал в ДТП. На место прибыли экстренные службы: ГИБДД, скорая помощь, пожарные.
— ДТП случилось в 14:30 между Закамском и Краснокамском, — сообщил 59.ru очевидец аварии Михаил Ефремов. — Пострадал автобус № 150 рейса «Пермь-Краснокамск».
Большегруз «догнал» его. У пассажирского автобуса сильно смяло заднюю часть. Когда я проезжал мимо, пассажиров внутри уже не было.
Очевидцы сообщили, что в аварии пострадал пассажир и водитель автобуса.
В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили факт ДТП.
— Все обстоятельства аварии выясняются, — сказали 59.ru в ведомстве.
21 марта, на трассе Соликамск — Красновишерск произошло ДТП с автобусом. 55-летний водитель SKODA Rapid на шестом километре автодороги поворачивал направо и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автобусом ПАЗ. В аварии водитель автомобиля получил переломы, его 60-летний пассажир — травму головы. Пострадали три пассажира автобуса.