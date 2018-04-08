Под Краснокамском грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

Под Краснокамском пассажирский автобус попал в ДТП. На место прибыли экстренные службы: ГИБДД , скорая помощь, пожарные.

— ДТП случилось в 14:30 между Закамском и Краснокамском, — сообщил 59.ru очевидец аварии Михаил Ефремов . — Пострадал автобус № 150 рейса «Пермь-Краснокамск».

Большегруз «догнал» его. У пассажирского автобуса сильно смяло заднюю часть. Когда я проезжал мимо, пассажиров внутри уже не было.

Очевидцы сообщили, что в аварии пострадал пассажир и водитель автобуса.

ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили факт ДТП.

— Все обстоятельства аварии выясняются, — сказали 59.ru в ведомстве.