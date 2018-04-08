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Источник: в Псковской области два вагона грузового поезда сошли с рельсов
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Источник: в Псковской области два вагона грузового поезда сошли с рельсов 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Псковской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"На железнодорожной станции Морино Дновского района сошли с рельсов колесные пары двух вагонов грузового поезда без последующего опрокидывания", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место ЧП направлены два аварийно-восстановительных поезда. Ремонтные работы планируется завершить к 21.00 мск воскресенья.
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