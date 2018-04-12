Под Уфой грузовик протаранил легковушку

В минувшую среду, 11 апреля, в Калининском районе столицы столкнулись КАМАЗ и иномарка.

Как стало известно позже, 60-летний водитель за рулем «Шевроле-Авео» ехал по улице Касимовской и, поворачивая на улицу Венскую, не уступил дорогу грузовику, который двигался во встречном направлении.

— В результате столкновения водитель грузового автомобиля получил перелом руки, — пояснили в столичной Госавтоинспекции . Всего за минувшие сутки на территории Уфы сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 66 ДТП, в 2 авариях пострадали 2 человека.

Сотрудники ГИБДД города просят отнестись к данной информации с максимальной серьезностью. Каждый день дорожные полицейские вынуждены разбираться с последствиями тяжелейших аварий, большинство из которых можно было предотвратить. Своевременно снижайте скорость, учитывайте интенсивность движения и дорожные условия — от правильно принятого решения зачастую зависит жизнь многих участников дорожного движения.