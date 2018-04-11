В Уфе Mercedes сбил семиклассницу

В столице республики на ул. Карла Маркса 25-летний уфимец за рулём иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии семиклассница получила травмы.

Днем в Уфе на ул. Рихарда Зорге 30-летний житель Мишкинского района за рулём ВАЗ-2112 при выезде со двора, при повороте налево, допустил наезд на 77-летнего уфимца. В результате ДТП пенсионер получил травмы. Известно, что он переходил дорогу в неустановленном месте.

За минувшие сутки, 10 апреля, на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы, в том числе четыре пешехода.