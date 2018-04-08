Регистратор запечатлел момент дорожной «подставы» от пешехода в Подмосковье

Неоднозначный инцидент с участием машины и пешехода, произошедший, по утверждения автора ролика, в минувший четверг, 5 апреля, в Клину, попал в объектив регистратора.

На записи видно, что женщина, спокойно стоявшая на обочине, резко бросилась наперерез машине и несколько картинно ударилась об капот авто, которое у тому моменту практически полностью остановилось.

После «столкновения» пешеход упал на землю и не поднимался до самого конца записи.

Водитель и его спутники посчитали произошедшее «подставой». Они предположили, что у женщины не получится создать им проблемы, так как в наличии имеется съемка ДТП и свидетельские показания очевидца — другого водителя, проезжавшего мимо и остановившегося, чтобы обменяться контактами с мужчиной, управлявшим авто, попавшим в аварию.

Пользователь, разместивший ролик в сети, отметил, что пока правоохранители не дали какой-либо оценки степени виновности сторон в дорожно-транспортном происшествии.