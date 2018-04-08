На трассе в Башкирии за рулем собственного авто погиб мужчина

Посреди села Уязытамак в Башкирии днем, 8 апреля, скончался водитель прямо за рулем своей машины.

Как рассказали местные жители, синяя иномарка ехала по сельской дороге и вдруг начала вилять. Авто съехало в кювет, двух метров не доехав до остановки, где люди ждали автобуса. За рулем иномарки сидел пожилой мужчина, который после аварии не пошевелился.

Спереди также сидела его жена, а сзади — внук. Женщина и молодой человек не пострадали.

— Водитель-дед погиб на месте. Сказали, что у него сердце остановилось. Хорошо, что никого не сбил, — рассказали Ufa1 местные жители.

На место приехала скорая и констатировала смерть мужчины.