Водитель «Хонды» попытался обогнать автобус и попал в ДТП

Renault Logan. Сегодня днём в Калининском районе в столкновении сошлись автомобили Honda Fit

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Honda Fit двигалась по улице Краузе со стороны Кочубея в сторону Земнухова. Renault двигался во встречном направлении.

«Honda Fit начала обгонять автобус по встречной полосе и не увидела встречный автомобиль Renault, что привело к столкновению», — рассказывают аварийные комиссары.

По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал.