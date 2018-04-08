Toyota RAV4 в марте стал бестселлером марки Toyota в РФ

По итогам марта 2018 года дилеры японской марки Toyota реализовали более 8 тысяч 900 автомобилей в России, что на 8% меньше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. С начала текущего года объем продаж машин японского бренда в РФ составил 20 тысяч 582 автомобиля (+3,5%).

Самой популярной моделью Toyota в России стал кроссовер RAV4, продажи которого за минувший месяц приблизились к отметке в 3 тысячи машин. На второй строчке по этому показателю идет седан D-класса Camry — 2 тысячи 539 экземпляров.

Напомним, что в апреле «Тойота» объявила о старте приема заказов на новое поколение седана «Камри». Автомобиль, выпускающийся на мощностях завода компании в Петербурге, предлагается покупателям по цене от 1 миллиона 399 тысяч рублей.