В ДТП в Башкирии «ВАЗ» влетел в фуру, есть пострадавшие

В Башкирии 7 апреля утром ВАЗ-2110 врезался в фуру «Скания R-380» на 1315 км автомагистрали Самара-Уфа-Челябинск. В этом ДТП, произошедшем в Туймазинском районе республики, есть пострадавшие, они госпитализированы.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, за рулем ВАЗ-2110 сидел 26-летний житель Татарстана. Молодой мужчина не убедился, что предпринимаемый им на дороге маневр будет безопасен, пытался совершить разворот и столкнулся с попутным грузовым автомобилем «Скания R-380».

После столкновения с фурой пострадали три человека. Это сам водитель ВАЗа и два его пассажира 18 и 23 лет. Всех троих пришлось госпитализировать. Легковушка получила сильные повреждения.

На данный момент сотрудники регионального ГИБДД занимаются обстоятельствами произошедшей аварии.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии сотрудники Госавтоинспекции выловили 49 пьяных водителей. Также ими зафиксировано более 2400 нарушений правил дорожного движения.