От падения глыбы пострадал саратовский автомобилист 

Мужчина оказался с травмами головы в больнице.
Инцидент произошел у дома № 83 на улице Новоузенской в Саратове. Упавшая с крыши здания наледь сильно помяла припарковавшийся во дворе автомобиль Lada. Удар был настолько сильный, что у машины смяло крышу и выбило стекла.
Пострадал и находившийся в это время в салоне водитель. Он с травмами был госпитализирован. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали очевидцы происшествия. Уточняется, что дом обслуживается управляющей компанией «Мегаполис».