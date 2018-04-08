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От падения глыбы пострадал саратовский автомобилист
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От падения глыбы пострадал саратовский автомобилист 

Новости Саратова 53 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Мужчина оказался с травмами головы в больнице.
Инцидент произошел у дома № 83 на улице Новоузенской в Саратове. Упавшая с крыши здания наледь сильно помяла припарковавшийся во дворе автомобиль Lada. Удар был настолько сильный, что у машины смяло крышу и выбило стекла.
Пострадал и находившийся в это время в салоне водитель. Он с травмами был госпитализирован. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали очевидцы происшествия. Уточняется, что дом обслуживается управляющей компанией «Мегаполис».
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