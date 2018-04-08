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Полицейские в США застрелили угонщика, спрятавшегося от них в приюте для бездомных
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Полицейские в США застрелили угонщика, спрятавшегося от них в приюте для бездомных 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры убийства при задержании, произошедшего вечером в минувшую субботу, 7 апреля, в Портленде.
Полиция получила сигнал о ДТП, произошедшем на одной из городских улиц. Прибывшие на место патрульные проверили и быстро выяснили, что разбитый Honda CRV еще утром поменял фактического владельца — неизвестный злоумышленник отобрал машину у водителя с применением силы.
Стражи порядка обнаружили мужчину, которого посчитали тем самым угонщиком.
Подозреваемый решил скрыться от правоохранителей и попытался спрятаться в здании приюта для бездомных, где и были сделаны эти кадры.
Многочисленные полицейские вошли в помещение следом за преследуемым и в буквальном смысле загнали его в угол, распугав обитателей заведения.
Через несколько секунд патрульные открыли огонь на поражение, от полученных ранений подозреваемый скончался на месте.
Местные СМИ, со ссылкой на городской департамент полиции, сообщают, что по факту произошедшего ведется расследование.
Члены комиссии, занимающиеся изучением обстоятельств инцидента, еще не уверены в том, что правоохранители убили именного того мужчину, который угнал автомобиль.
Также пока нет подтверждений того, что в момент стрельбы подозреваемый был вооружен — полицейские, преследовавшие предполагаемого преступника, опирались на информацию, согласно которой злоумышленник, незаконно завладевший чужим транспортным средством, имел при себе оружие.
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