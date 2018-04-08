Ещё
В ДТП с поездом и маршруткой в Крыму пострадали два гражданина Украины
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП с поездом и маршруткой в Крыму пострадали два гражданина Украины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Среди пострадавших при столкновении поезда и маршрутки на севере Крыма есть два гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.
В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали.
"На месте трагедии работали три бригады скорой помощи. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести", — сказали в минздраве.
По данным ведомства, среди трех госпитализированных двое с Украины, один — гражданин России.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
В Канаде автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с электричкой В Петербурге таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Российско-американский автозавод встал65
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Названы сроки роста цен на бензин16
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение