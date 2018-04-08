В ДТП с поездом и маршруткой в Крыму пострадали два гражданина Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости . Среди пострадавших при столкновении поезда и маршрутки на севере Крыма есть два гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава

В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали.

"На месте трагедии работали три бригады скорой помощи. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести", — сказали в минздраве.

По данным ведомства, среди трех госпитализированных двое с Украины, один — гражданин России.