Названа причина экстренной эвакуации в ТРК «Небо»

В Нижнем Новгороде торговый центр «Небо» эвакуировали из-за ДТП. Ранее «Нижегородская правда» писала, что здание ТРК на площади Лядова было оцеплено.

«Уважаемые покупатели! Сегодня в связи с небольшим ДТП на разгрузочно-погрузочной зоне ТРК «НЕБО» автомобилем был задет водный сплинкер, в связи с чем произошло срабатывание всей системы противопожарной безопасности в ТРК. Эвакуация прошла оперативно, в рамках установленных временных нормативов. В данный момент комплекс проверен спец. службами, очагов возгорания не обнаружено», — сообщили представители ТРК «Небо» на своей официальной страничке в социальной сети.

Сейчас ТРК «НЕБО» работает в обычном режиме.