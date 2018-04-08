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Названа причина экстренной эвакуации в ТРК «Небо»
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Названа причина экстренной эвакуации в ТРК «Небо» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижнем Новгороде торговый центр «Небо» эвакуировали из-за ДТП. Ранее «Нижегородская правда» писала, что здание ТРК на площади Лядова было оцеплено.
«Уважаемые покупатели! Сегодня в связи с небольшим ДТП на разгрузочно-погрузочной зоне ТРК «НЕБО» автомобилем был задет водный сплинкер, в связи с чем произошло срабатывание всей системы противопожарной безопасности в ТРК. Эвакуация прошла оперативно, в рамках установленных временных нормативов. В данный момент комплекс проверен спец. службами, очагов возгорания не обнаружено», — сообщили представители ТРК «Небо» на своей официальной страничке в социальной сети.
Сейчас ТРК «НЕБО» работает в обычном режиме.
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