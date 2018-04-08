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В Казани водитель иномарки сбил велосипедиста
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В Казани водитель иномарки сбил велосипедиста
Газета.Ru
1 час назад
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Водитель иномарки
Honda
не уступил дорогу и сбил 26-летнего велосипедиста, сообщает
"Татар-информ"
.
ДТП произошло накануне вечером напротив дома N16 по улице Васильченко.
В результате аварии молодого человека госпитализировали с сотрясением мозга.
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