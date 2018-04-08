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В Казани водитель иномарки сбил велосипедиста
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В Казани водитель иномарки сбил велосипедиста 

Газета.Ru 1 час назад
Водитель иномарки Honda не уступил дорогу и сбил 26-летнего велосипедиста, сообщает "Татар-информ".
ДТП произошло накануне вечером напротив дома N16 по улице Васильченко.
В результате аварии молодого человека госпитализировали с сотрясением мозга.
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