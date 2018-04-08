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Пенсионерка выпала из автобуса в Апатитах
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Пенсионерка выпала из автобуса в Апатитах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пенсионерка выпала из автобуса вчера вечером в Апататитах Мурманской области, передает ФАН.
Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, в пять часов вечера: 58-летняя женщина выпала из автобуса. Сотрудники скорой помощи обслужили пострадавшую амбулаторно, госпитализация ей не понадобилась.
"Во время начала движения рейсового автобуса от остановки общественного транспорта из салона автобуса произошло падение пассажирки на проезжую часть", — отметила инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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