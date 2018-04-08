Три человека пострадали в серьезном ДТП под Апатитами

Дорожно-транспортное происшествие случилось в мурманской области: автомобиль УАЗ пропустил едущую по главной дороге иномарку, в результате чего произошло столкновение, три человека пострадали, передает ФАН. Как передает региональное ГИБДД, автомобильная авария произошла на 24 километре при подъезде к Апатитам. Автомобиль УАЗ, выезжая на трассу, не пропустил едущую по главной дороге Mitsubishi , нарушив правила дорожного движения. Пострадали три человека, 56-летнего водителя внедорожника сотрудники скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение, его 46-летнюю пассажирку и 68-летнего водителя иномарки обслужили амбулаторно, им госпитализация не понадобилась. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.