Мужчина на северо-востоке Москвы во время пьяной ссоры избил сожительницу до смерти

По словам собеседника агентства, вечером 7 апреля в квартире на ул. Чичерина полицейские обнаружили тело безработной женщины 1978 г. рождения со множеством ссадин и гематом лица и тела.

«На месте происшествия сотрудники МВД задержали нетрезвого безработного сожителя потерпевшей. Оперативники установили, что мужчина 1967 г. причинил покойной телесные повреждения во время ссоры», — сказал источник.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице Агентству «Москва» подтвердили информацию об обнаружении трупа и задержании подозреваемого, не сообщив прочих подробностей.