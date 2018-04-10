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Мужчина на северо-востоке Москвы во время пьяной ссоры избил сожительницу до смерти
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Мужчина на северо-востоке Москвы во время пьяной ссоры избил сожительницу до смерти 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм женщине в квартире на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 7 апреля в квартире на ул. Чичерина полицейские обнаружили тело безработной женщины 1978 г. рождения со множеством ссадин и гематом лица и тела.
«На месте происшествия сотрудники МВД задержали нетрезвого безработного сожителя потерпевшей. Оперативники установили, что мужчина 1967 г. причинил покойной телесные повреждения во время ссоры», — сказал источник.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
В пресс-службе ГУ МВД России по столице Агентству «Москва» подтвердили информацию об обнаружении трупа и задержании подозреваемого, не сообщив прочих подробностей.
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