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На северо-востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек
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На северо-востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек
Вести.Ru
27 минут назад
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Фото:
MosDay.ru
Загорелись три гаража, расположенные между платформой «Лосиноостровская» и Ярославским шоссе (Хибинский проезд). Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, передает
РИА Новости
.
Пострадал один человек. В настоящее время пожар потушен.
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