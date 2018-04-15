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На северо-востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек
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На северо-востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: MosDay.ru
Загорелись три гаража, расположенные между платформой «Лосиноостровская» и Ярославским шоссе (Хибинский проезд). Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, передает РИА Новости.
Пострадал один человек. В настоящее время пожар потушен.
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