На северо-востоке Москвы произошел пожар, пострадал один человек

Загорелись три гаража, расположенные между платформой «Лосиноостровская» и Ярославским шоссе (Хибинский проезд). Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, передает РИА Новости Пострадал один человек. В настоящее время пожар потушен.